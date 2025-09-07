Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 14. September 2025

Jetzt finden Sie Ihre Mitte wieder

Der Zwillinge-Mond liebt die Geselligkeit! Und da sich der Mond mit Venus im Sextil und mit Mars im Trigon verbindet, können Sie das auch ausleben. Deshalb sollten die Zeichen mit Jungfrau-, Zwillinge-, Fische- und Schütze-Energie Verabredungen mit lieben Freund*innen treffen. Vergessen Sie Ihre Sorgen, das ist Balsam für Ihre Seele. Diese Ablenkung ist einfach ideal, um wieder in Ihre Mitte zu kommen. Auch innere Anspannung werden Sie los. Verspannungen im Schulterbereich lösen Sie am besten mit Massagen; in Hallenbädern gibt es Unterwasserdüsen, die für Schultermassagen geeignet sind.

Tipp des Tages:

Freund*innen sind Balsam für Ihre Seele.