Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 9. September 2025
Aus der Serie: Das Gesundheitshoroskop vom 8. bis 14. September 2025: Dieser Mond fordert Sie zum Tanzen auf!
Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit am 9. September 2025!
Zähne gründlich pflegen
Mit dem Widder-Mond können verstärkt Zahnbeschwerden auftreten, unter denen insbesondere die Zeichen mit Widder-, Krebs-, Waage- und Steinbock-Energie leiden. Die Zähne zu pflegen und zu schützen steht deshalb an oberster Stelle des täglichen Zähneputzens. Dabei sollten Kinder mit der Rotationstechnik und Erwachsene mit der Rütteltechnik am besten nach jedem Essen ihre Zähne putzen. Eine Zahnfleischentzündung hat vielerlei Ursachen, begründet etwa in Zahnstein, schlecht sitzenden Zahnprothesen oder durch Vitaminmangel. Entzündetes Zahnfleisch behandelt man mit Nelken- oder Teebaumöl.
Tipp des Tages:
Zahnseide regelmäßig verwenden.