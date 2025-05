Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 17. Mai 2025

Der Meniskus macht Probleme

Schonen Sie an Steinbock-Tagen Ihren Meniskus, Ihre Gelenke entlasten Sie am besten mit Abnehmen, Wassergymnastik und Schwimmen. Hinter steifen Gelenken verbergen sich oft schwere Krankheiten wie Arthrose, Arthritis oder Weichteilrheuma. Abgenutzte und entzündete Gelenke, vor allem am Knie, kommen nicht selten vor. Der Steinbock-Mond verstärkt diese Beschwerden. Er macht sich zudem am häufigsten bei denjenigen bemerkbar, die einen hohen Anteil an Steinbock-, Krebs-, Waage- und Widder-Energie in ihrem Geburtshoroskop aufweisen.

Tipp des Tages:

Arnika lindert Gelenkschmerzen.