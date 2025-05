Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 18. Mai 2025

Einfach nur den Tag genießen

Genießen Sie diesen Wassermann-Tag. Er ist gut geeignet als Wellnesstag. Nervöse Zwillinge und Schützen sollten sich in Lavendelduft hüllen. Sei es in Form einer Aromalampe oder als beruhigendes Bad. Rosmarin verhilft erschöpften Fischen und Jungfrauen zu neuer Energie. Wandern und Radfahren bringt die Gelenke von Stieren und Skorpionen schonend auf Trab. Tipp für Ihre Gelenke: Entspannen Sie sie. Lernen Sie in nächster Zeit chinesisches Schattenboxen. Richtig ausgeführt, erfahren Sie die ständige Verlagerung und Verteilung Ihres Körperzentrums. Das entspannt Ihre Gelenke.

Tipp des Tages:

Nutzen Sie die Kraft der Aromadüfte.