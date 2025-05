Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 16. Mai 2025

Achten Sie auf Ihre Gelenke

Der Mond steht im Steinbock. Vermeiden Sie heute Sportarten wie Joggen, Tennis, Fußball oder Squash und auch sonst alles, was Ihre Gelenke belasten könnte. Sanfte Sportarten dagegen wie Schwimmen, Stretching oder Radfahren wirken sich günstig auf Ihre Gelenke aus. Gefährdet sind momentan besonders die Zeichen mit Waage-, Krebs-, Steinbock- und Widder-Energie. Heute verbindet sich der Mond mit Venus im Quadrat. Vermeiden Sie in allen Lebensbereichen Übertreibungen. Alles in Maßen lautet das Motto dieser derzeit kritischen Verbindung.

Tipp des Tages:

Gymnastik ist heute besser als joggen.