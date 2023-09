Das Glücks-Horoskop ab 04.09.2023 für das Sternzeichen Fische

Liebe Fische, Ihre Empathie macht oft das Unsichtbare sichtbar und ziehen auf wunderbare Weise das Glück an. Merkur und Jupiter lassen in Ihre innere Welt eintauchen. Eine perfekte Zeit, um zu meditieren, sich kreativ auszudrücken oder einfach vor sich hin zu träumen. Mit der Verbindung von Sonne und Merkur werden Ihre intuitiven Fähigkeiten betont. Nutzen Sie diesen Tag, um auf Ihre Träume und Eingebungen zu achten oder um mit anderen auf einer tiefen emotionalen Ebene zu kommunizieren. Die Kombination von Sonne und Jupiter schenkt Ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit und spiritueller Verbindung. Nehmen Sie an einer Gruppenmeditation teil, lassen Sie sich von Musik oder Kunst berühren oder spenden Sie Trost und Verständnis für jemanden in Not.