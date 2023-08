Diese 3 Sternzeichen haben den besten September 2023 seit langem!

Über die wahnsinnig starken Kräfte von Venus im Zeichen Löwe können Sie sich nur freuen, lieber Stier. Sollten Sie schon länger in einer Beziehung sein, könnte es jetzt wieder so sein, als wären Sie wieder ganz frisch verliebt. In den letzten Monaten hat es sich vermutlich selten so unbeschwert angefühlt. Genießen Sie dieses Hoch und arbeiten Sie an Ihrer Beziehung, um es sich zu bewahren. Dann stehen Ihre Zukunftschancen ganz wunderbar.

Ihr bester Ratgeber ist im September allerdings Saturn. Es erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl und auch, dass Sie sich von Zeit zu Zeit zurückziehen, doch er wird Sie gut anleiten und Ihnen zeigen, dass Sie bereits auf dem richtigen Weg sind. Nehmen Sie sich in den kommenden Wochen am besten immer wieder Auszeiten, um den Blick in sich hinein zu richten und sich selbst vor Augen zu führen, was Sie bereits alles leisten. Pluspunkte gibt es von Saturn, wenn Sie dabei auch noch auf Ihre Gesundheit achten.