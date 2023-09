Das Glücks-Horoskop ab 04.09.2023 für das Sternzeichen Löwe

Lieber Löwe, Ihr strahlendes Selbstbewusstsein zieht Glück an, wie das Sonnenlicht die Blumen zum Blühen bringt. Merkur und Jupiter entzünden Ihre kreative Flamme. Dies ist der Tag, um sich einem künstlerischen Projekt zu widmen oder die Bühne zu betreten und Ihr Talent zu zeigen. Ihr Charisma wird alle begeistern. Unter dem Einfluss von Sonne und Merkur sind Sie in Ihrem Element. Dies ist ein idealer Zeitpunkt, um Führung zu übernehmen, sei es in einem Projekt oder einer sozialen Initiative. Zeigen Sie der Welt, was in einem Löwen steckt! Die harmonische Verbindung von Sonne und Jupiter ermutigt Sie, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Organisieren Sie eine Feier, tanzen Sie oder verbringen Sie einen herrlichen Tag unter Freunden.