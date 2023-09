Das Glücks-Horoskop ab 04.09.2023 für das Sternzeichen Stier

Lieber Stier, Sinnlichkeit ist in dieser Woche der Garant für dauerhaftes Glück. Merkur und Jupiter ermutigen Sie, Ihre inneren Werte zu erkunden. Vielleicht finden Sie ein gemütliches Plätzchen in einem Café und reflektieren über das, was Ihnen wirklich wichtig ist. Ein gutes Buch über Selbstfindung könnte das unterstützen. Mit Sonne und Merkur an Ihrer Seite, nutzen Sie den Mittwoch, um sich in kreative Hobbys zu vertiefen. Sei es Gartenarbeit, Kochen oder Handwerk – lassen Sie Ihre Hände und Ihre Seele in Einklang kommen. Sonne und Jupiter erinnern Sie daran, sich kleine Genussmomente zu gönnen. Vielleicht ein entspannendes Bad, ein Spaziergang in der Natur oder ein kulinarischer Genuss, den Sie schon lange ausprobieren wollten.