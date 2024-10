Das Glückshoroskop ab 22.10.2024: Sternzeichen Wassermann

Kaum zu glauben, wie schnell dieses Jahr schon fast wieder zu Ende ist. Und wie oft Ihnen Hindernisse in den Weg gestellt wurden. Doch diese Woche läuft alles glatt. Somit bietet sie sich hervorragend an, um Vorbereitungen für den Winter zu treffen. Nutzen Sie den vitalisierenden Energieschub, den Ihnen Merkur, Mars und vor allem Ihr Herrscher Uranus jetzt bringen. Stellen Sie jetzt die Weichen für die kommenden Monate - am besten bis in den März hinein. Denn dann wandert der umwälzende Pluto endgültig in Ihr Zeichen und wird Ihr Leben noch einmal ordentlich durchwirbeln. Je besser Ihre Basis steht, umso angenehmer starten Sie in ein Jahr, dass Ihnen berufliche Erfüllung und vielleicht auch die richtige Person ins Leben bringt.