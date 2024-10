Das Glückshoroskop ab 22.10.2024: Die Sternen schenken uns den besten Start in die Skorpion-Saison!

Am Mittwoch wechselt die Sonne von der Waage in das tiefgründige Zeichen Skorpion und rückt Ihre innersten Gefühle ins Rampenlicht. Oberflächliche Begegnungen und flüchtige Gedanken haben jetzt keinen Platz mehr – Tiefe und Authentizität sind nun gefragt. In Ihren Beziehungen könnte es zu wichtigen Gesprächen oder Erkenntnissen kommen, die Ihnen zeigen, was Sie wirklich bewegt und was Ihnen in Herzensangelegenheiten wichtig ist. Nun können ungelöste Spannungen geklärt werden und wahre, nachhaltige Verbindungen entstehen. Doch nicht nur in der Liebe bringt Ihnen dieser Aspekt neue Klarheit: Auch im beruflichen Bereich wird Ihnen bewusst, welche Ziele Sie langfristig verfolgen wollen: Es öffnen sich neue Türen. Vielleicht erkennen Sie sogar, dass Sie in einem neuen Bereich Ihre Berufung finden können.

