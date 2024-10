Das Glückstage-Horoskop ab dem 8.10.2024: Sternzeichen Wassermann

Für Sie, lieber Wassermann, ist die Zeit gekommen, auch Ihre unkonventionellsten Ideen in die Tat umzusetzen. Am Glücksdienstag bietet sich dazu die ideale Gelegenheit. Die Sterne helfen Ihnen, Ihre Visionen für eine gute Work-Life-Balance zu realisieren und auch Ihr Beziehungsleben zu stärken. Nutzen Sie die harmonische Energie zwischen Venus und Mars, um in der Liebe neue Wege zu gehen und in finanziellen Angelegenheiten mutige Entscheidungen zu treffen. Die kosmischen Einflüsse dieser Woche ermutigen Sie, Ihre Träume zu verfolgen und langfristige Erfolge zu sichern.

Ihr Glücksmantra: „Ich setze meine Visionen um und reise zuversichtlich auf unbekannten Wegen."

Liebes-Glückstage: 27.10.; 14.11.

Finanz-Glückstage: 07.12.; 19.12.