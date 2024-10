Das Glückstage-Horoskop ab dem 8.10.2024: Sternzeichen Steinbock

Für Sie, lieber Steinbock, stehen die Sterne ideal, um alte Muster hinter sich zu lassen und Platz für frische Perspektiven zu schaffen. Pluto, der ab Ende der Woche wieder direkt in Ihrem Zeichen läuft, unterstützt Sie, tiefgreifende Veränderungen einzuleiten. Am Glücksdienstag geben Ihnen Venus und Mars die Gelegenheit, Ihre Herzenswünsche mit Ihren beruflichen Zielen in Einklang zu bringen. Auch in den kommenden Wochen, besonders ab Mitte November, wenn Pluto Ihr Zeichen verlässt, öffnen sich Ihnen neue Möglichkeiten, Ihre Liebesbeziehungen zu vertiefen und finanzielle Stabilität zu erreichen.

Ihr Glücksmantra: „Ich lasse Altes los und öffne mich für neue Chancen."

Liebes-Glückstage: 03.11.; 17.11.

Finanz-Glückstage: 08.12.; 24.12.