Das Glückstage-Horoskop ab dem 8.10.2024: Sternzeichen Skorpion

Für Sie, lieber Skorpion, ist die Zeit reif, Ihre tiefsten Wünsche in der Liebe und im Beruf zu erkennen und zu verwirklichen. Die Venus in Ihrem Zeichen verstärkt Ihre Leidenschaft und Entschlossenheit. Am Glücksdienstag bieten die Sterne dann die perfekte Gelegenheit, mutige Entscheidungen zu treffen, die sowohl Ihre Beziehung als auch Ihre finanzielle Situation positiv beeinflussen. Lassen Sie sich von Ihrem Instinkt leiten und scheuen Sie sich nicht davor zurück, auch unkonventionelle Wege zu gehen. Ob in der Liebe oder im Spiel – Sie dürfen etwas riskieren.

Ihr Glücksmantra: „Ich vertraue meiner inneren Stimme und gehe mutig meinen Weg."

Liebes-Glückstage: 25.10.; 12.11.

Finanz-Glückstage: 09.12.; 22.12.