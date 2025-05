Der Zwillinge-Neumond am 27. Mai 2025 versetzt 3 Sternzeichen in einen produktiven Glücksrausch!

Lieber Schütze, falls Sie zuletzt eher in trüben Gedanken versunken sind oder einfach eine schwere Zeit durchlebt haben, befreit Sie dieser Neumond von den negativen Energien. Sie sind ohnehin eine aufgeweckte und lebensfrohe Persönlichkeit und genau das ruft Ihnen dieser Neumond noch einmal in Erinnerung.

Nehmen Sie sich also unbedingt die Zeit, um Selbstreflexion zu betreiben und Ihre Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. Dadurch laden Sie Ihre Lebenskraft auf und können mit Begeisterung neue Herausforderungen in Angriff nehmen. Auch Ihr Umfeld stecken Sie mit Ihrem Enthusiasmus an und gemeinsam lässt sich gleich noch viel mehr auf die Beine stellen. Wer vergeben ist, schwimmt mit seinem Herzblatt auf einer Wellenlänge und kann sich sogar auf ein unerwartetes Ereignis freuen.

Das Jahreshoroskop 2025 für den Schützen