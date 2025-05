Diesen 3 Sternzeichen bleibt in der Woche ab dem 26. Mai 2025 kein Liebeswunsch unerfüllt!

In der letzten Mai-Woche ab dem 26.05.2025 warten so manche astrologische Highlights auf uns. Am Montag zieht Kommunikationsplanet Merkur in sein Heimatzeichen Zwillinge. Das fördert offene Gespräche, Spontanität und zwischenmenschliche Nähe. Direkt darauf folgt am Dienstag ein Neumond in den Zwillingen, der für emotionales Wachstum und besonders intensive Begegnungen sorgt. Diese dynamische Mischung wird unter anderem von Venus und Mars unterstützt und schafft ideale Voraussetzungen für die Liebe. Drei Sternzeichen dürfen sich jetzt auf besondere Momente freuen. Das ist die Basis für eine zauberhafte Sommerromanze!

