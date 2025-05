Merkur in den Zwillingen ab 26. Mai 2025: Diesen 3 Sternzeichen bringt er einen Befreiungsschlag!

Am 26. Mai 2025 wechselt Merkur in das Sternzeichen Zwillinge – eine lebhafte Kombination, die wieder mehr Frische und Bewegung in unser Leben bringt. Zumindest bis zum 9. Juni, wenn Merkur dann weiter in das Sternzeichen Krebs zieht und seinen Einfluss auf uns verändert.

Als wäre Merkurs Umzug in die Zwillinge noch nicht genug, ereignet sich am selben Tag auch der Neumond in dem intellektuellen Luftzeichen. Seine Energien ermutigen bereits dazu, auf die eigenen Ideen zu vertrauen und sich vor allem im Bereich Karriere neu auszurichten.

Doch welchen Einfluss spüren wir nun, wenn Kommunikationsplanet Merkur durch die Zwillinge reist, und wie können wir von diesem gute Laune-Duo am meisten profitieren?