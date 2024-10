Das Glückstage-Horoskop ab dem 8.10.2024: Sternzeichen Waage

Die aktuelle kosmische Konstellation bringt Ihnen, liebe Waage, eine Phase tiefer innerer Balance und Klarheit. Die Sonne und Merkur in Ihrem Zeichen geben Ihnen die Kraft, Ihre Bedürfnisse klar zu formulieren und lang gehegte Wünsche in die Tat umzusetzen. Am Dienstag lädt das Trigon von Ihrer Herrscherin Venus und dem durchsetzungsstarken Mars Sie dazu ein, sich voll und ganz auf Ihre Beziehungen zu konzentrieren und mögliche Unstimmigkeiten ein für alle Mal zu klären. Gleichzeitig öffnen sich neue Türen in finanziellen Angelegenheiten, die Ihnen langfristigen Erfolg versprechen.

Ihr Glücksmantra: „Ich finde innere Balance und verwirkliche meine Herzenswünsche."

Liebes-Glückstage: 05.11.; 16.11.

Finanz-Glückstage: 15.12.; 23.12.