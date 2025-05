Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 26. Mai bis 1. Juni 2025

Der Mond zeigt sich in der letzten Mai-Woche besonders aktiv und beeinflusst unser Gefühlsleben spürbar. Am Montag sorgt die Konjunktion mit Uranus für innere Unruhe, die sich abends jedoch durch ein beruhigendes Mond-Saturn-Sextil legt. Der Neumond in den Zwillingen am Dienstag ist das Highlight der Woche! Er bringt frischen Schwung und ermutigt uns dazu, Neues zu probieren. Mittwoch startet mit einem freudigen Mond-Venus-Sextil, gefolgt von einer ebenfalls positiven Konjunktion zu Jupiter. Allgemein herrschen harmonische Energien, die sich auch am Donnerstag fortsetzen, denn der Mond durchläuft das gefühlvolle Zeichen Krebs und fördert Nähe. Am Freitag bringt ein Quadrat zu Venus Spannungen, doch das Mond-Uranus-Sextil lockt uns abends vor die Tür und sorgt für Lust auf Abenteuer. Das Wochenende ist eine Mischung aus nachdenklicher Stimmung und trostspendenden Mond-Kräften. Doch zum Glück können wir dennoch viel Kraft für die neue Woche sammeln!

Lesen Sie außerdem: Neumond-Rituale: Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche!