Das große Familien-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Wassermann

Lieber Wassermann, manchmal wirkt der Wandel leise, aber dafür umso nachhaltiger. Der flinke Merkur hilft Ihnen in der nächsten Zeit, im Kreis Ihrer Liebsten klarer zu sagen, was Sie wahrhaftig brauchen. Venus heilt die Unsicherheit, die manchmal zwischen Nähe und Freiheit schwankt. Jupiter zeigt Ihnen, wie wertvoll gemeinsamer Alltag sein kann, auch wenn er nicht immer spektakulär ist. Vielleicht entsteht gerade eine neue Form von Familie für Sie. Und das fühlt sich echter an als alles, was vorher war.

Ihr Familienmantra:

"Ich darf neue Nähe zulassen und bleibe dabei ganz ich selbst."

Ihre Familien-Glückstage im Sommer 2025: