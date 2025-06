Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Fische

Liebe im Sommer 2025

Sie kommen richtig aus sich heraus, lieber Fisch! Jetzt erkennt man Sie beinahe nicht wieder. Sie sind im Flirt-Modus und trauen sich sogar, auf Menschen zuzugehen, die Ihr Interesse geweckt haben. Dieser Mut verspricht tolle Begegnungen. Vergebende Fische kommunizieren jetzt klar und deutlich, was Sie für Ihren Schatz empfinden, und stoßen damit auf Begeisterung. Dieses Selbstbewusstsein verleiht Ihnen eine unwiderstehliche Ausstrahlung.

Karriere im Sommer 2025

Glücksplanet Jupiter hält Ihnen die Bahn frei! Jetzt müssen Sie nur noch aufs Gas drücken und durchstarten. Hindernisse werden Ihnen auf Ihrem Weg nicht begegnen. Zumindest bis zum August… Da möchte Sie nämlich jemand testen, indem er versucht Sie einzuschüchtern. Bleiben Sie standhaft - Sie wissen ganz genau, was Sie leisten können! Hilfe bietet in dieser herausfordernden Zeit der Vollmond, der sich am 7. September in Ihrem Zeichen ereignet.

Gesundheit im Sommer 2025

Zum Beginn des Sommers geht es Ihnen hervorragend. Jetzt ist die Gefahr gering, dass Ihre Gesundheit Ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. Ab August sollten Sie dann ein wenig aufpassen. Hören Sie auf Ihren Körper und nehmen Sie sich die Pausen, die Sie brauchen, um sich zu erholen!

Ihr Sommer-Highlight 2025

Ihre beste Sommerzeit startet im September. Direkt am 01.09.2025 zieht Saturn noch einmal zurück in Ihr Zeichen – dieses Mal allerdings rückläufig. Der Schicksalsplanet regt Sie nun besonders zur Innenschau an. Etwas, womit Sie sich als tiefgründiges Wasserzeichen zum Glück wohlfühlen.