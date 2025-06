Das große Familien-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Löwe

Was Sie sagen, lieber Löwe, wirkt jetzt tief. Nicht weil es laut ist, sondern weil es ehrlich ist. Merkur hilft Ihnen, eine stille Mauer in der Familie zu durchbrechen, vielleicht durch eine einfache Geste. Venus bringt Liebe zurück in eine Beziehung, in der es zuletzt eher ums Funktionieren ging. Jupiter gibt Ihnen das Gefühl, sich fallen lassen zu dürfen und trotzdem gehalten zu werden. Es ist nicht Ihre Aufgabe, alles zu lösen. Aber es ist schön zu spüren, dass Sie gebraucht und geliebt werden, auch in Ihrer Sanftheit.

Ihr Familienmantra:

"Ich darf Mensch sein – nicht nur Fels."

Ihre Familien-Glückstage im Sommer 2025: