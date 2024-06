So nutzt der Löwe den Sommer am besten

Der Sommer ist Ihre Jahreszeit, lieber Löwe! Unter anderem, weil Sie an Ihrem Geburtstag im Mittelpunkt stehen können - und da fühlen Sie sich so richtig wohl. Aber auch die restlichen Tage und Wochen genießen Sie in vollen Zügen. Ein Löwe ist charismatisch, extrovertiert und leidenschaftlich. Alles Eigenschaften, die präsentiert werden wollen. Da passt es nicht zu Ihnen, sich bei grauen Wolken in Ihrem Zuhause zu verkriechen. Nein, Sie fühlen sich wohl bei Sonnenschein - er bringt Sie zum Strahlen!

Ihre Sommer-Outfits haben Sie wahrscheinlich auch schon seit Monaten geplant, nicht wahr? Sie wollen auffallen und gesehen werden! Sein Sie nur vorsichtig, dass Sie nicht arrogant wirken und die Menschen in Ihrem Umfeld nicht einschüchtern. Dass Sie die Hauptrolle in Ihrem Leben spielen, ist absolut in Ordnung. Aber bei Ihrer diesjährigen Sommer-Show ist es wichtig, dass auch andere Charaktere Ihre Bühne bekommen. Bescheidenheit ist eine Tugend!

Ihr Tipp für den Sommer:

Die Zeit unter Herzensmenschen, die Sie so sehr genießen, wird noch schöner, wenn Sie auch auf die Bedürfnisse der anderen achten. Harmonie ist ein gern gesehener Gast auf jeder Party und da gehört es dazu, auch mal die zweite Geige zu spielen. Bestimmt bekommen Sie das hin und fühlen sich trotzdem genug gesehen! Immerhin sind Sie der*die geborene Entertainer*in - und dafür werden Sie geliebt!

Lesen Sie mehr über Ihren Sommer im: großen Sommer-Horoskop 2024: Die besten Tage für das Sternzeichen Löwe von Juni bis September