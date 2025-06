Das große Familien-Sommer-Horoskop 2025: Sternzeichen Widder

Für Sie, lieber Widder, beginnt jetzt eine Phase, in der familiäre Nähe spürbar an Bedeutung gewinnt. Merkur bringt Gespräche in Fluss, die längst überfällig waren – ehrlich, aber nicht verletzend. Venus heilt alte Spannungen, besonders zwischen den Generationen oder in Partnerschaften, in denen zu lange geschwiegen wurde. Jupiter schenkt Ihnen den Mut, sich nicht länger für alles verantwortlich fühlen zu müssen. Und plötzlich spüren Sie: Es reicht, wenn ich einfach da bin. Diese Woche zeigt, wie stark ein offenes Herz ist.

Ihr Familienmantra:

"Ich darf weich sein und werde trotzdem gehalten."

Ihre Familien-Glückstage im Sommer 2025: