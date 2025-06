Das große Sommerhoroskop 2025: Sternzeichen Widder

Liebe im Sommer 2025

In diesem Sommer werden Sie lernen, Ihre Impulsivität zu beherrschen, lieber Widder. Wahre Liebe braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Vielleicht erkennen Sie jetzt auch, dass Sie jemanden aufgegeben haben, der eigentlich noch eine zweite Chance verdient hat. Ihre beste Liebeszeit findet Ende August statt. Planen Sie zu diesem Zeitpunkt viel Zweisamkeit mit Ihrem Herzensmenschen ein.

Karriere im Sommer 2025

Sie sind vom Sommer-Schwung so mitgerissen, dass es jetzt passieren kann, dass Sie mehr Geld ausgeben, als Sie haben. Seien Sie vorsichtig mit Ihren Ausgaben und nutzen Sie Ihren Elan lieber, um ein bisschen zu netzwerken. Ihre offene Art sorgt dafür, dass Sie in den kommenden Wochen wertvolle Kontakte knüpfen können.

Gesundheit im Sommer 2025

Sie sind voller Tatendrang und können in der diesjährigen Sommer-Saison kaum die Füße stillhalten. Sobald jemand in Ihrem Umkreis eine Unternehmung vorschlägt, sind Sie ganz vorne mit dabei. Das führt zum einen dazu, dass Sie viel an der frischen Luft sind und sich ausreichend bewegen, zum anderen kommen Ruhepausen nun allerdings zu kurz. Achtsamkeit ist entscheidend, damit Sie den Sommer gesund überstehen und viel davon haben.

Ihr Sommer-Highlight 2025

Auch wenn kein Planet in diesem Sommer Ihr Zeichen durchreist, erleben Sie intensive Einflüsse. Ihr Highlight wird der Mars-Transit durch den Löwen vom 5. Juli bis 17. August 2025. Ihr Herrscherplanet in einem Feuerzeichen? Kein Wunder, dass Sie in Topform sind!