Das große Geld-Horoskop ab 25.09.2023 für das Sternzeichen Schütze

Lieber Schütze, Ihr Selbstvertrauen und Ihre zielgerichtete Herangehensweise sind nicht nur in finanziellen Angelegenheiten spürbar. Doch in den letzten Wochen hat Ihre Geld-Souveränität einen Dämpfer erhalten. Jetzt gilt es, den Schaden zu begrenzen und neue Denkweisen zu entwickeln. Glücklicherweise steht Merkur derzeit in bester Verbindung mit Ihrem Herrscher Jupiter. Dadurch fördert er Ihre Gründlichkeit und hilft Ihnen, bessere Strukturen für Ihren finanziellen Erfolg zu schaffen. Ihr Selbstvertrauen kehrt zurück. In den nächsten Wochen schaffen Sie eine solide Grundlage für langfristigen Erfolg und können sich Richtung Wochenende ruhig auf Ihr Spielerglück verlassen.

Ihr Finanzmantra: Ich beanspruche meinen gerechten Anteil.

Artikelbild und Social Media: Collage mit Mumemories/iStock und Astrowoche.de