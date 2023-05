Das große Geschenk der Planeten für den Wassermann

Ihnen, lieber Wassermann, muss man nun wirklich nichts mehr über die Macht des konsequenten Saturns erzählen. Seit fast einem Jahr werden Sie von ihm zunehmend in die Verantwortung gedrückt. Das meint der strenge Planet keineswegs böse. Eigentlich möchte er Ihnen dabei helfen, stärker für sich selbst einzustehen. Seine aktuelle Vernetzung mit dem beherzten Mars ermöglicht Ihnen genau dies. So viele Ideen schlummern in Ihnen. Jetzt ist die Zeit gekommen, wenigstens eine davon konkret umzusetzen. Also, welche soll es sein? Fassen Sie jetzt den verbindlichen Entschluss, einen ersten Schritt zu tun und die Sterne werden mit Ihnen sein.

Ihr Leitsatz: Ich vertraue meinen Eingebungen und setze sie um.

Artikelbild und Social Media: iStock/Tomeyk