Das große Gesundheitshoroskop 2025: Sternzeichen Krebs

Pluto hat Sie in den vergangenen Jahren dazu ermutigt, mehr Achtsamkeit in Ihren Alltag zu integrieren. Mit seinem Wechsel in den Wassermann beginnt eine neue Phase, die Sie tiefer in Ihr seelisches Gleichgewicht eintauchen lässt. Saturn und Neptun fordern Sie im Sommer heraus, Disziplin in Ihre Gesundheitsroutinen zu bringen und konsequent an Ihrem Wohlbefinden zu arbeiten. Vielleicht ziehen Sie in Betracht, Meditation, Yoga oder alternative Heilmethoden auszuprobieren, um sowohl Ihre körperliche als auch geistige Gesundheit zu stärken. Besonders Ihr persönlicher Neumond um den Johannistag ist ein kraftvoller Moment, um alte Muster zu durchbrechen und innere Ruhe zu finden.

Beste Gesundheitstage 2025:

8.–15. März

21.–29. Juni

12. August

18.–26. September

1.–9. Dezember

Ihr Gesundheitsmantra:

„Ich finde Kraft und Ruhe in der Selbstfürsorge.“