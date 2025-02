Das große Gesundheitshoroskop 2025: Sternzeichen Zwillinge

Ihre Gesundheit wird in der ersten Jahreshälfte von der wohltuenden Energie Jupiters gestärkt, jedoch sollten Sie darauf achten, nicht zu übermütig zu werden. Saturn mahnt Sie, disziplinierte Routinen zu entwickeln, die Ihrem Wohlbefinden langfristig zugute kommen. Neptun schenkt Ihnen zwischenzeitlich wertvolle Momente der inneren Einkehr und Selbstreflexion – nutzen Sie diese, um Ihre Kraftreserven aufzutanken. In den Zeiten, in denen Ihr Herrscher Merkur rückläufig ist, dürfen Sie Pausen einlegen und sich achtsame Selbstfürsorge gönnen. Uranus fordert im Sommer viel Flexibilität und die Fähigkeit, sich schnell an unvorhergesehene Veränderungen anzupassen.

Beste Gesundheitstage 2025:

12. Februar

20.–28. April

3.–11. Juni

8.–16. September

12.–20. November

Ihr Gesundheitsmantra:

„Ich stärke meinen Körper und Geist durch Achtsamkeit und Flexibilität.“