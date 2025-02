Das große Gesundheitshoroskop 2025: Sternzeichen Schütze

In den ersten Monaten des Jahres steht Ihr körperliches Wohlbefinden im Zeichen von Stabilität und Achtsamkeit. Jupiter in Ihrem Gegenzeichen inspiriert Sie dazu, Ihrem Körper mit regelmäßigen Erholungsmomenten etwas Gutes zu tun. Besonders während der Phasen des rückläufigen Merkurs, die zur inneren Reflexion einladen, sind Selfcare und bewusste Pausen essenziell. Saturns temporärer Wechsel in den Widder im Sommer erinnert Sie daran, wie wichtig körperliche Aktivität und Disziplin für Ihre Gesundheit sind. Nutzen Sie diese Zeit, um eine Routine aufzubauen, die Ihnen Kraft schenkt und Ihre Vitalität stärkt.

Beste Gesundheitstage 2025:

5.–12. März

20.–27. Mai

10.–16. Juli

1.–8. Oktober

15.–22. Dezember

Ihr Gesundheitsmantra:

„Ich finde Balance zwischen Aktivität und Erholung und stärke mich aus meiner Mitte heraus.“