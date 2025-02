Das große Gesundheitshoroskop 2025: Sternzeichen Skorpion

In der ersten Jahreshälfte fördern die Sterne Ihr allgemeines Wohlbefinden und stärken Ihre Vitalität. Doch wenn Saturn im Sommer kurzzeitig in den Widder wechselt, werden Sie möglicherweise stärker als sonst Ihre körperliche Substanz spüren. Jetzt sollten Sie sich unbedingt daran erinnern, dass Gesundheit Pflege und Selbstliebe braucht – und Saturn zeigt Ihnen, wie wichtig Disziplin für Ihre Fitness- und Gesundheitsroutine ist. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre täglichen Gewohnheiten zu überprüfen und körperlich aktiv zu werden. So schaffen Sie eine stabile Basis, die Sie langfristig gesund hält und Ihnen die Kraft gibt, all Ihre Ziele zu verfolgen.

Beste Gesundheitstage 2025:

17.–18. Februar

1.–7. Mai

15.–22. August

5.–12. Oktober

20.–27. Dezember

Ihr Gesundheitsmantra:

„Ich schenke meinem Körper Liebe und Aufmerksamkeit, um seine Stärke zu bewahren.“