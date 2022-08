Das große Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Krebs

Krebse fühlen sich bei dem Gedanken, etwas in materieller Hinsicht zu riskieren, unwohl. Sie zögern daher, in die Fülle zu gehen. Dies ist ein guter Augenblick, sich damit auseinanderzusetzen, welche inneren Glaubenssätze Ihnen im Weg stehen, um das Glück in Ihr Leben einzuladen. Welche Erfahrungen haben Sie im Laufe Ihres Lebens so verinnerlicht, dass sie jetzt noch in Ihnen wirken und verhindern, dass Sie sich der Welle des Glücks öffnen? Versuchen Sie diese Glaubenssätze dingfest zu machen und schreiben Sie sie auf einen Zettel. Dann verbrennen Sie diesen Zettel am Samstag – und legen damit den Zugang zu Glück und Fülle frei.

Ihr Glücksmantra: Ich darf mich der Fülle öffnen und Wohlstand, Glück und Reichtum in mein Leben einladen.

Ihre Glückszahlen: 6, 19, 31.

