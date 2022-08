Das große Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Löwe

Alle Feuerzeichen fühlen förmlich, wie die Welle des Glücks sie erfasst! Kein Zweifel, auch Löwen gehören zu den von dieser Konstellation begünstigten Menschen. Daher sollten Sie in diesen Tagen aktiv werden und Ihr Glück durchaus herausfordern. Das ist nicht nur in materieller Hinsicht gemeint, sondern auch in der Liebe. Da die Sonne in Ihr Zeichen gewandert ist, spüren Sie deutlich, dass die Schranken zwischen Ihnen und anderen Menschen fallen. Wo Sie zuvor noch die kalte Schulter gelegt bekommen, werden Sie jetzt mit offenen Armen empfangen. Positive Signale gehen auch von Ihnen aus und man umschwärmt Sie regelrecht!

Ihr Glücksmantra: Ich bin ein Kind der Sonne: Das Glück und die Zufriedenheit, die ich ausstrahle, kommen zu mir zurück.

Ihre Glückszahlen: 8, 16, 42.

Das chinesische Monatshoroskop im Juli 2022 für alle Sternzeichen

Artikel und Social Media: Collage mit Astrowoche.de und iStock/Nadya So