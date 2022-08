Das große Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau

Als Erdzeichen sind Sie nicht leicht zu entflammen und reagieren auf Glücksversprechen eher mit Zurückhaltung. Jungfrauen sind von Natur aus umsichtig und lassen sich etwas vormachen. Dennoch sollten Sie jetzt zumindest in Erwägung ziehen, dass das Leben es gerade gut mit Ihnen meint – einfach so und ohne Hintergedanken. Anstatt das Haar in der Suppe zu suchen, akzeptieren Sie, dass es jetzt leicht gehen darf. Merkur ist auch Herrscher Ihres Zeichens. Nur ist er gefühlvoller als in den Zwillingen. Sie müssen es auch spüren und nicht nur bedenken. Vertrauen Sie daher Ihrem Gefühl – und lassen Sie alle Zweifel beiseite.

Ihr Glücksmantra: Ich erlaube mir, in die Fülle zu gehen, und vertraue darauf, dass ich zur rechten Zeit am richtigen Ort bin.

Ihre Glückszahlen: 7, 10, 33.

