Das große Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Schütze

Schütze-Geborene machen sich grundsätzlich wenig Sorgen um die Zukunft. Und unter der Konstellation aus Merkur und Jupiter blüht Ihr natürlicher Optimismus noch mehr auf. Wo andere zögern und Ihrem Glück kaum trauen wollen, geben Sie sich ganz der Welle aus positiver Energie hin. Sie müssen sich eher dafür hüten, in die Übertreibung zu gehen! Verlieren Sie daher nicht das Augenmaß in diesen Tagen, sondern setzen Sie sich ganz bewusst sein Limit, zum Beispiel was die Geldausgaben angeht. Das hilft Ihnen dabei, in Ihrem Überschwang nicht über das Ziel hinaus zu schießen. Ansonsten gilt: Genießen Sie diese Zeit mit vollen Zügen!

Ihr Glücksmantra: Ich lasse mich von der Glückswelle erfassen und lasse mich überraschen – das Leben ist einfach schön!

Ihre Glückszahlen: 14, 15, 37.

Die Glückstage aller Sternzeichen für Juli 2022

Artikel und Social Media: Collage mit Astrowoche.de und iStock/Nadya So