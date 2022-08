Das große Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion

Als Skorpion lässt Sie die Glückswelle eher kalt. Sie glauben nicht, dass Glück einfach so kommt, sondern nur denen zuteil wird, denen es auch zusteht. Und das sind in Ihren Augen nur wenige Auserwählte. Richtig: Jeder seines Glückes Schmied. Aber die Gelegenheiten, dem individuellen Glück jetzt auf die Sprünge zu helfen, sind so günstig wie nur selten. Spüren Sie deshalb einfach mal in sich hinein. Schreiben Sie einen Ihrer tiefsten Wünsche auf einen Zettel und übergeben Sie diesen dem Feuer. Stellen Sie sich vor, wie dieser Wunsch im Rauch zu den Göttern getragen wird – und warten Sie ab, was passiert … Sie werden überrascht sein!

Ihr Glücksmantra: Ich gebe mein Glück in Gottes Hände und vertraue darauf, dass das Leben es gut mit mir meint.

Ihre Glückszahlen: 9, 21, 30.

