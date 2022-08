Das große Glücks-Horoskop für das Sternzeichen Waage

Waagen werden von der Glückswelle genau dort erfasst, wo es ihnen am wichtigsten ist – im zwischenmenschlichen Bereich. Jetzt, liebe Waage, ist der beste Augenblick, um sich anderen Menschen zu öffnen! Wenn Sie gerade auf der Suche nach einer Partnerschaft sind oder schon jemanden in Aussicht haben, dann sollten Sie den Schritt wagen, und Ihre Gefühle offenbaren. Unter dieser Konstellation können sehr bereichernde Beziehungen entstehen. In bestehenden Partnerschaften ist jetzt der richtige Augenblick, sich auszusprechen. Sie werden sich wundern, wie unproblematisch auf einmal Themen sind, die Ihnen zuvor noch Kopfzerbrechen bereitet haben.

Ihr Glücksmantra: Ich öffne mein Herz und lasse mein Gegenüber an der Fülle meiner Seele teilhaben!

Ihre Glückszahlen: 23, 26, 45.

