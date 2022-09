Das große Glückshoroskop für September 2022: 3 Sterne erfüllen jetzt Wünsche!

Der Glück bringende Vollmond im Zeichen Fische liegt nun schon eine Weile hinter uns. Seine positiven Energien wirken immer noch nach. Ehe sie sich abschwächen, werden sie noch von drei wundervollen Sternen nachhaltig aufgefrischt.

Merkur, Sonne und Venus bieten uns jetzt die Chance, trotz aller Widrigkeiten und Belastungen neuen Lebensmut zu schöpfen und die aktuellen Herausforderungen mit Optimismus und Tatkraft zu meistern. Diese Sterne kommen für uns alle gerade zur rechten Zeit. Heißen wir sie in unserem Leben willkommen!

Das bringt die Waage-Saison ab 23. September

Sicher hat der hoch spirituelle Fische-Vollmond auch in Ihr Leben mehr Achtsamkeit und Gelassenheit gebracht. Diese friedvolle Energie wird sich noch weiter vertiefen, wenn am Freitag, 23. September 2022, die Zeit der ausgleichenden Waage mit der Tag-und-Nachtgleiche eingeleitet wird.

Da dieses Jahr der Waage-Neumond bereits zwei Tage nach dem Herbstbeginn stattfindet, können Sie sich schon jetzt auf das anstehende Wochenende und einen besonders angenehmen Start in die goldene Jahreszeit freuen. In den vorangehenden Tagen heißt es, Abschied von den heißen und leidenschaftlichen Sommertagen zu nehmen und sich auf kältere Tage vorzubereiten. Doch gleichzeitig können Sie gerade in den nächsten Tagen aus der Fülle der vergangenen Wochen schöpfen und in Sachen Liebe, Glück und Erfolg reiche Ernte einfahren.

Die Glückstage im September 2022 für alle 12 Sternzeichen

Werfen Sie mit der Unterstützung von Jana Winter einen Blick auf Ihre ganz persönliche Zukunft.

Merkur und Jupiter helfen bei den Finanzen

Gleich zu Wochenbeginn ab 19. September 2022 bietet in diesem Zusammenhang ein inspirierender Aspekt zwischen Merkur, der zu diesem Zeitpunkt rückwärts durch die Jungfrau reist, und dem großzügigen Widder-Jupiter beste Voraussetzungen dafür. Wenn sich die beiden Gestirne am Himmelszelt direkt gegenüberstehen, sorgt dies für ein glückliches Händchen in Finanzangelegenheiten und verspricht Ihnen beste Aussicht auf neue lukrative Projekte.

Auch Pläne, die Sie über den Sommer verwerfen mussten, gewinnen nun wieder an Fahrt! Am selben Tag bilden zudem die umsichtige Jungfrau-Sonne und der charismatische Pluto ein harmonisches Trigon – für Sie bedeutet das mehr Sicherheit im Auftreten, zunehmendes Selbstbewusstsein und die klare Erkenntnis, welche Aufgaben Sie stemmen können und bei welchen Sie sich übernehmen würden. Nutzen Sie dieses kosmische Geschenk und beginnen Sie in den nächsten Tagen, Pläne für den Herbst konkreter werden zu lassen.

Das große Herbst-Horoskop 2022: Das sind Ihre Glückstage bis Dezember

So wirken Venus und Uranus auf Ihr Liebesleben

Während Sie die erste Wochenhälfte am besten zur Vorbereitung beruflicher und finanzieller Ernteerfolge nutzen sollten, stehen ab Donnerstag, 22. September 2022, glückliche Momente in Sachen Liebe an. Dann begegnen sich die leidenschaftliche Venus, Göttin der Liebe, und der aufbrausende und sehr spontane Uranus am Himmelszelt in einer mitreißenden Konstellation: Es knistert ordentlich in der Sternenwelt – und nicht nur dort. Denn die erotischen Schwingungen, die Uranus und Venus jetzt freisetzen, machen sich sicher auch in Ihrem Leben bemerkbar.

Ein heißer Flirt mit einem Unbekannten, die unerwartete Belebung einer fast eingeschlafenen Beziehung, die plötzliche Liebe, die einen wie der Schlag trifft … Wenn sich die Göttin der Liebe und der Gott der Unberechenbarkeit treffen, ist einfach alles außer Langeweile drin. Und da Frau Venus am Wochenende dem träumerischen Neptun gegenübersteht, wird es zusätzlich romantisch. Äußerst leidenschaftliche Stunden stehen an.

Dass sich diese unerwarteten Liebeserfolge länger halten als einen kurzen Moment, dafür sorgt am Freitag der Eintritt der Sonne in die strukturgebende Waage. An diesem Tag bringt sich auch Merkur erneut ins Wochengeschehen ein: Er bildet nicht nur eine Energie geladene Konjunktion mit der Waage-Sonne, sondern reist noch einmal kurz in das Jungfrau-Zeichen zurück. Nun zeigt sich, welche Ihrer beruflichen und finanziellen Pläne sich langfristig bewähren werden.

Diese 3 Sternzeichen finden bis zum Jahresende 2022 ihre große Liebe!

Der Waage-Neumond rundet die Glückswoche ab

Als hätte diese Woche noch nicht genug an Glücksmomenten zu bieten, schließt sie auch noch mit einem Waage-Neumond ab. Ein idealer Zeitpunkt, um in sich hineinzuspüren und zu mehr innerer Balance zu finden. Je stärker Sie jetzt lernen, in sich zu ruhen, umso mehr profitiert Ihr Portemonnaie und Ihr Liebesleben davon.

Also, schauen Sie jetzt am besten gemeinsam mit Ihren Liebsten auf die Erfolge des Sommers zurück, lassen Sie übertriebene Zukunftsängste und übersteigerte Erwartungen an sich und Ihr Umfeld los. Dann wird diese Glückswoche nicht ein einmaliges Erlebnis sein, sondern der Auftakt zu langfristigem Erfolg und Wohlergehen.

Was Ihr Sternzeichen im Detail erwartet, lesen Sie im großen Glückshoroskop.

