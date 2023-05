Das große Horoskop zum Valentinstag 2012: Jungfrau

Gute Aspekte von Mond und Jupiter bringen Familienglück und Harmonie. Auch Herzklopfen ist Ihnen garantiert, weil Mars noch eine Prise Erotik dazugibt. Der Valentinstag 2012 dürfte also ganz nach Ihren Wünschen verlaufen – rundum perfekt. Doch das Schönste ist: Sie müssen selbst gar nicht so viel dafür tun, denn Ihre Lieben wissen genau, was Ihnen gefällt und werden Sie kurzerhand überraschen. Und weil Sie damit nicht rechnen und vielleicht sogar ein bisschen überrumpelt sind, könnten Sie am Valentinstag 2012 kurzerhand jemandem ein Liebesgeständnis machen. Und das kommt gut an!

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Jungfrau!

Noch mehr zu Ihrem Liebesglück erfahren Sie im Liebeshoroskop 2012!

Sie möchten gerne wissen, was die Sterne noch für Sie bereithalten? Die Experten von viversum verraten es Ihnen. Jetzt gratis registrieren!