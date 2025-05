Diese 3 chinesischen Sternzeichen surfen im Juni 2025 auf der Gewinnerwelle!

In den vergangenen Wochen waren die Vorboten des Sommers bereits häufiger zu spüren. Nun nähern wir uns der (hoffentlich) warmen und sonnigen Jahreszeit mit großen Schritten. Mit dem Start des Junis kommt bei einigen Sternzeichen Bewegung in die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Auch, wenn es an der einen oder anderen Stelle noch mal hapert, ist die Richtung grundsätzlich die richtige.

Bei drei Tierkreiszeichen gibt es jedoch keinen Zweifel, dass sie die im Juni vorherrschenden Energien am besten zu ihrem Vorteil nutzen können. Eines von ihnen zählte bereits im Mai zu den Glückskindern des Monats. Da ist die Freude gleich doppelt so groß!

