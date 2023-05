Das große Horoskop zum Valentinstag 2012: Widder

Der Valentinstag 2012 hat es in sich, denn Liebesplanet Venus wandert durch Ihr Zeichen. Angeheizt wird die romantische Grundstimmung durch Uranus, der für Schwung und Überraschungen sorgt. Kein Wunder, dass die Ideen, mit denen Sie Ihren Schatz überraschen wollen, sehr ungewöhnlich sind. Schluss mit roten Herzchen und Kerzenschein! Sie möchten heute mit Ihrem Partner etwas erleben. Entweder entführen Sie ihn kurzerhand in die Disco oder den angesagtesten Club der Stadt oder Sie schenken ihm gleich einen Gutschein für einen Safaripark. Klar ist: Romantik ersetzen Sie am Valentinstag 2012 durch Action – und werden damit punkten.

