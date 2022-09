Das Liebeswunder-Horoskop: Venus und Jupiter bringen das Glück!

Es ist Herbst und langsam verblassen die Leichtigkeit und die flirtige Stimmung des Sommers. Die Tage werden dunkler und können vor allem für Singles auch mal einsam werden. Nicht alle Hoffnungen auf Nähe, Zärtlichkeit und Leidenschaft haben sich erfüllt. Auch in mancher Beziehung wird man sich der eingefahrenen Routinen bewusst. Doch in der Woche ab 26. September 2022 gibt es eine wundervolle Nachricht: Venus bringt Ihr Liebesleben wieder richtig in Schwung. Und kleine Wunder sind durchaus möglich ...

Venus im Zeichen Waage: Die Liebe rückt in den Fokus

Schon seit einigen Wochen versuchen die Sterne bei all den Krisen wenigstens unser privates Glück zu bewahren. Auch weiterhin können Sie sich auf weitere tolle Tage freuen: Nachdem die Sonne in die ausbalancierende Waage eingetritt, folgt ihr am Donnerstag, 29.09.2022, Venus.

Für Sie ist das die Gelegenheit, die beunruhigenden Nachrichten der Welt auszublenden und mehr auf die schönen Dinge des Lebens zu achten und vor allem: der Liebe in Ihrem Leben eine neue Chance zu geben! Sie sollten damit nicht zu lange warten. Venus startet nicht erst am Donnerstag, sondern bereits Montag, 26.09.2022, mit ihrem Verwöhnprogramm.

Zum einen begegnet sie an diesem ersten Wochentag – noch im Zeichen der Jungfrau unterwegs – dem transformierenden Steinbock-Pluto in einem entspannten Trigon. Dieser freudvolle Aspekt verleiht Ihnen nicht nur charismatische Ausstrahlung. Er lässt Sie auch erkennen, was in Ihrem Liebesleben gerade gut läuft – und wo dringender Veränderungsbedarf besteht. Bloße Schwärmerei und Einbildung können nun eine Partnerschaft nicht länger aufrecht erhalten. Nur was Substanz hat, hat weiterhin Bestand.

Wünschen Sie sich, einen genaueren Blick auf Ihre persönliche Zukunft zu werfen? Dann kann Astrologin Jana Winter Ihnen helfen.

Diese 3 Sternzeichen finden bis zum Jahresende 2022 ihre große Liebe!

Merkur verleiht Mut für die Liebe

Am selben Tag vereint sich Venus zudem mit dem klugen Merkur in einer kuscheligen Konjunktion. Merkur, der am Sonntag, 2. Oktober 2022, wieder den Vorwärtsgang einlegen wird, ist jetzt besonders wortgewandt. Gut möglich, dass Sie jetzt genau die richtigen Worte finden, um Ihrem oder Ihrer Angebeteten Ihre Liebe zu gestehen.

Auch wenn Sie den Mut aufbringen müssen, jemanden zu sagen, dass es so nicht weitergeht, unterstützt Sie der Götterbote dabei, dies liebevoll und doch konsequent zu tun. Seien Sie gewiss: Alles, was Ihnen jetzt auf der Zunge liegt, was Sie fühlen und in Ihnen arbeitet, das will nun ausgesprochen werden! Also geben Sie sich einen Ruck und freuen Sie sich auf vertiefte Partnerschaft und die Möglichkeit langfristigen Wohlstands und Fülle durch verbindliche Beziehungen.

Die Glückstage der Sternzeichen im Oktober 2022

So wirkt Venus in Verbindung mit der Waage

Natürlich haben nicht nur Sie jetzt das Bedürfnis, in der Liebe ehrlich und aufrichtig zu agieren. Auch Ihr Umfeld wird von den kosmischen Gefühlsschwingungen bewegt. Es wäre nicht verwunderlich, wenn Ihnen endlich eine ganz besondere Person ein Liebesgeständnis macht. Vielleicht treffen Sie aber auch auf neue Menschen, mit denen Sie sich ausgezeichnet verstehen. Was freundschaftlich beginnt, kann sich dann schnell zur tiefen Zuneigung entwickeln. Zu Letzterem trägt selbstverständlich am Donnerstag – wie bereits oben beschrieben – der Eintritt von Venus in das Partnerschaftszeichen Waage bei.

In den nächsten Wochen fällt es Ihnen viel leichter als sonst, die positiven Seiten einer Beziehung zu betonen, anstatt sich in unnötigen Streits und Alltagsroutine zu verlieren. Wenn Sie sich jetzt ausreichend Zeit für Ihre Liebsten nehmen, schaffen Sie die perfekte Basis, um gemeinsam äußerst gelassen und harmonisch durch die dunkle Jahreszeit zu reisen. Dazu steuert übrigens auch der liebste Gespiele der Venus, der leidenschaftliche Mars, seinen Teil bei. Am Mittwoch bildet auch er ein Trigon am Himmelszelt – und zwar mit dem strukturgebenden Saturn. Dies unterstützt Sie und Ihre Herzensmenschen dabei, gegenseitige Gefühle nicht länger in der Luft schweben zu lassen, sondern konkrete Schritte zum gemeinsamen Liebesglück einzuleiten.

Neumond 2022: Alle Termine für das ganze Jahr im Überblick

Die Woche endet mit einem Höhepunkt

Zum Ende dieser ereignisreichen Liebeswoche hält das Universum noch ein weiteres Highlight für Sie bereit: Am Sonnabend, 01.10.2022, bringt sich Frau Venus gegenüber dem gutmütigen Jupiter in Position. In der traditionellen Astrologie sind die beiden Planeten als das kleine (Venus) und das große Glück (Jupiter) bekannt. Für Sie bedeutet das: Rechnen Sie in Sachen Liebe mit einem unerwarteten Liebeswunder und erfreuen Sie sich an dem Hochgefühl, das Ihnen Venus diese Woche schenkt.

Jetzt kann Ihr größter Herzenswunsch endlich in Erfüllung gehen. Wie neue Liebe Glück und Freude in Ihr Leben zurückbringt, lesen Sie hier im großen Liebes-Horoskop.

Zum Weiterlesen:

Artikel und Social Media: iStock/m-gucci