Das große Mars-Horoskop ab 10. Juli 2023: Sternzeichen Jungfrau

Da Mars zu Besuch in Ihrem Zeichen ist, profitieren Sie als Jungfrau-Geborene in besonderem Maße von seiner Kraft. Gesundheit ist für Sie ohnehin ein Dauerthema, sodass es Ihnen nicht schwerfällt, etwas zur Steigerung Ihres Wohlbefindens zu tun. Gerne sind Sie bereit, nützliche Impulse in Ihren Alltag zu integrieren. Doch möglicherweise genügen für das eine oder andere Zipperlein die selbst recherchierten Informationen nicht mehr, um eine entscheidende Verbesserung in Gang zu setzen. Mars kann Ihnen helfen, jetzt den Schritt zu wagen und einen Experten zu konsultieren. Es lohnt sich!

Die besten Sommertermine für Ihre Gesundheit: 16.7., 17.7., 24.7. und 1.8.