Jupiters Glücks-Horoskop für den Löwen

Löwen halten sich selbst natürlich für Glückskinder, auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt. Doch Ihr Optimismus in Bezug auf Ihre eigene Person ist unverbrüchlich und hat Sie in Ihrem Leben schon sehr weit gebracht. Am Ende war es gar nicht so sehr die glückliche Fügung, die Ihnen den Erfolg gebracht hat, sondern Ihre Begabung, nie die Sonnenseiten des Lebens aus den Augen zu verlieren. Als Löwe leben Sie in der Gegenwart, daher nutzen Sie das, was Ihnen zufällt, und verstehen, das Beste daraus zu machen. Genau dies macht Sie zu den Gewinnern dieser Woche. Genießen Sie daher Ihr Glück!

Ihre Jupiter-Glücksbotschaft: Ich weiß, dass ich mich auf mein Glück verlassen kann – und nutze meine Chance.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/Suwaree Tangbovornpichet und Astrowoche.de