Jupiters Glücks-Horoskop für den Wassermann

Wassermänner frohlocken! Dazu haben sie auch allen Grund, denn schließlich ist Jupiter in Ihrem Zeichen zu Gast. Sie bekommen also die ganze Fülle des Glücksplaneten zu spüren. Zugleich gehören Sie ohnehin zu den Zeichen des Tierkreises, die mit einer ordentlichen Portion Optimismus gesegnet sind. Diese Woche motiviert Sie daher zu Höchstleistungen. Alles, was Sie anpacken, hat Aussicht auf Erfolg – und Sie müssen nicht einmal viel dazu beitragen, sondern es nur in die Welt setzen. Sie sollten daher in dieser Zeitphase auf keinen Fall die Hände in den Schoß legen, sondern wirklich loslegen.

Ihre Jupiter-Glücksbotschaft: Ich schwimme auf einer Welle des Erfolgs und lasse das Licht meines Glücks strahlen.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/Suwaree Tangbovornpichet und Astrowoche.de