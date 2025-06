Das große Pfingst-Horoskop 2025: Sternzeichen Widder

Sie spüren schon jetzt, lieber Widder, dass diese Woche wie ein Startschuss für etwas Größeres ist. Venus, noch wenige Tage in Ihrem Zeichen, schenkt Ihnen neue Nähe. Nicht laut, aber ehrlich, warm und beständig. Vielleicht zeigt sich jemand, mit dem Sie gar nicht gerechnet hätten, aber alles fühlt sich richtig an. Glücksplanet Jupiter nimmt den Druck raus, vor allem da, wo Sie sich zuletzt selbst zu viel zugemutet haben. Und das Pfingstwunder? Sie finden genau die Worte, die gebraucht werden, und die Kraft, offen zu sagen, was Sie wirklich fühlen. Das öffnet Herzen – auch Ihr eigenes.

Ihr Sommerglücksmantra:

"Ich sage Ja zur Liebe, die mich nicht überfordert, sondern stärkt."