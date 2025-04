Venus im Widder ab 30.04.2025 versetzt 4 Sternzeichen in einen Liebesrausch - voller Erotik und Abenteuer!

Venus wechselt am 30. April 2025 gegen 19:09 Uhr aus dem Fischen noch einmal zurück in den Widder. Dort befand sich der Liebesplanet bereits vom 4. Februar bis zum 27. März. In dieser Zeit wurde Venus jedoch am 2. März rückläufig, wechselte am 27. März in die Fische und wurde zuletzt am 13. April endlich wieder direktläufig. Venus war also in den letzten Monaten ganz schön viel in Bewegung und konnte sich während ihrer letzten Herrschaft im Widder nicht richtig ausleben, da sie zu einem Großteil der Zeit in der Rückläufigkeit war.

Über welche positiven Entwicklungen wir uns nun mit Venus Wiedereintritt in den Widder freuen können und welche vier Sternzeichen besonders von der Liebeslust gepackt werden, erfahren Sie im Folgenden.

Auch interessant: Die verschiedenen Phasen von Jahresherrscherin Venus im Jahr 2025 und was sie bedeuten