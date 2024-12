Das große Silvester-Horoskop 2024: Sternzeichen Skorpion

Der Neumond im Steinbock schenkt Ihnen, lieber Skorpion, die Energie, alte Themen abzuschließen, sich nicht mehr damit zu beschäftigen und mit klaren, spannenden Zielen ins neue Jahr zu starten. Venus in den Fischen inspiriert Sie, Ihre Beziehungen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und sich in Sachen Partnerschaft auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Finanziell bietet sich jetzt die Chance, Ihre angesparten Ressourcen klug zu nutzen und langfristig zu planen. Ihre Vorsätze sollten darauf abzielen, mehr Vertrauen in Ihre Fähigkeiten und in das Leben zu setzen. Ihr Glück zeigt sich, wenn Sie loslassen und sich mutig auf neue Wege einlassen.

Ihr Silvester-Mantra:

„Ich vertraue dem Wandel und lasse meine innere Stärke wachsen.“