Venus in den Fischen ab 03.01.2025: Für 3 Sternzeichen erfüllt sich jetzt ein Liebeswunsch!

Mit Venus im feinfühligen Sternzeichen Fische können wir uns auf sehr gefühlvolle Liebeswochen einstellen. Das Wasserzeichen gilt als sehr sensibel, kreativ und verträumt und beeinflusst uns in Kombination mit Venus, dem Planet der Liebe und Schönheit auf besondere Art und Weise. Während unter der zuvor herrschenden Wassermann-Venus noch der Wunsch nach Veränderungen, Freiheit und Experimentierlust im Raum standen, geht es mit der Fische-Venus nun wesentlich ruhiger in unserem Liebesleben zu.

Ob Single oder vergeben, wir sehnen uns nach Liebe und Verbundenheit und geben uns ganz dem Gefühl hin. Das sorgt für mehr Sinnlichkeit sowie Erotik und steigert die Lust auf körperliche Hingabe. So manche Singles können sich jetzt ernsthaft verliEben, oder auch ein erotisches Abenteuer wagen, aus dem sich eventuell mehr entwickelt.

Die Empathiefähigkeit der Fische hilft uns auch dabei, mehr auf die Bedürfnisse und Nöten unseres Gegenübers einzugehen. Wir gehen noch hilfsbereiter und liebevoller miteinander um und können auch die feinen Zwischentöne wahrnehmen, die sonst verborgen bleiben. Das lässt wieder mehr Harmonie in zwischenmenschliche Beziehungen einkehren.

Die Venus in den kreativen Fischen fördert auch unser künstlerisches Potenzial. Wollten Sie schon länger mit einem kreativen Hobby starten, oder üben Sie bereits einen Beruf in diesem Bereich aus? Dann stehen die Chancen gut, dass Sie nun frische Inspiration sammeln und erfolgreich durchstarten können. Vor allem die Wassermann-Saison, die ab dem 19. Januar herrscht, bringt uns nochmal einen ordentlichen Kreativitätsschub.

Achten Sie während der Fische-Venus nur darauf, sich nicht in Wunschvorstellungen und Ihren Fantasien zu verlieren. Fische sind sehr verträumte Charaktere, die vor alldem in der Liebe schnell den Bezug zur Realität verlieren können. Prüfen Sie Ihr Gegenüber genau, bevor Sie Ihr Herz öffnen und lassen Sie sich nicht nur von schönen Worten verführen. Auch in Beziehungen sollten wir darauf achten, uns auch einmal abzugrenzen und uns nicht für andere aufzuopfern. Nehmen Sie die Gefühle an, aber verlieren Sie sich nicht in Ihren Emotionen, dann bringt diese Fische-Venus viel Gutes. Warum besonders Skorpione, Steinböcke und Fische profitieren, erklären wir im Folgenden.