Das große Silvester-Horoskop 2024: Darauf können Sie sich zum Jahreswechsel freuen!

Auf Nimmerwiedersehen altes Jahr, war schließlich nicht ganz so toll, was du uns geboten hast. Willkommen 2025! Ja, wir sind in Feierlaune, Raketen zischen, Böller krachen. Aber bei aller Freude am Feiern sollten wir in der lärmenden Silvesternacht auch Zeit und Raum für Stille finden. Denn nur in solch stillen Momenten können wir hören, was uns die Sterne zuflüstern. Und das sind sehr gute Nachrichten. Der Neumond im Steinbock gibt uns eine großartige Chance auf einen Neustart: in der Liebe, im Beruf, in fast allen Bereichen unseres Lebens. Auch Venus, Jupiter und Uranus wecken Hoffnung. Sie gehen mit berechtigter Zuversicht ins neue Jahr!

Lesen Sie außerdem: Das Jahreshoroskop 2025 für alle Sternzeichen